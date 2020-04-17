PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Цены на продукты начали падать: в НБУ объяснили почему

За последнюю неделю цены на продукты питания снижались под влиянием спада ажиотажа, адаптации к новым условиям и сбалансированной ситуацией на валютном рынке, говорится в отчете НБУ.

— Подешевели большинство овощей, мука, лимоны и даже гречка, — отмечает регулятор.

В частности, цены на гречку за неделю снизились на 0,3%, на ячневую крупу — 0,4%, на пшено — 1,4%, на рис — 0,7%, муку — 0,5%.

— Цены на лимоны также снизились (на 9,3% — Ред.), что отражало укрепление гривны и ослабление спроса на фоне существенного роста цен в предыдущие недели, — считают в НБУ.

Смотрите: Плохой урожай и повышение цен — аграрии дали прогноз на 2020 год

В то же время из-за роста цен на бананы (1%) и яблоки (4,5%) фрукты в целом подорожали в среднем на 0,2%.

Вторую неделю подряд в НБУ констатируют снижение цен на овощи борщевого набора:

  • капуста — на 15,1%;
  • лук — на 3,9%;
  • столовая свекла — на 4,5%;
  • морковь — на 2,1%;
  • картофель — на 1,4%;
  • чеснок — на 0,6%.

Напомним, недавно Антимонопольный комитет возбудил дело из-за подорожания продуктов в Киеве. После этого отдельные торговые сети выполнили решение АМКУ и снизили наценку на продукты первой необходимости.

Источник: НБУ

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка