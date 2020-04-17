Цены на продукты начали падать: в НБУ объяснили почему

За последнюю неделю цены на продукты питания снижались под влиянием спада ажиотажа, адаптации к новым условиям и сбалансированной ситуацией на валютном рынке, говорится в отчете НБУ.

— Подешевели большинство овощей, мука, лимоны и даже гречка, — отмечает регулятор.

В частности, цены на гречку за неделю снизились на 0,3%, на ячневую крупу — 0,4%, на пшено — 1,4%, на рис — 0,7%, муку — 0,5%.

— Цены на лимоны также снизились (на 9,3% — Ред.), что отражало укрепление гривны и ослабление спроса на фоне существенного роста цен в предыдущие недели, — считают в НБУ.

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В то же время из-за роста цен на бананы (1%) и яблоки (4,5%) фрукты в целом подорожали в среднем на 0,2%.

Вторую неделю подряд в НБУ констатируют снижение цен на овощи борщевого набора:

капуста — на 15,1%;

лук — на 3,9%;

столовая свекла — на 4,5%;

морковь — на 2,1%;

картофель — на 1,4%;

чеснок — на 0,6%.

Напомним, недавно Антимонопольный комитет возбудил дело из-за подорожания продуктов в Киеве. После этого отдельные торговые сети выполнили решение АМКУ и снизили наценку на продукты первой необходимости.