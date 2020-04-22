Продлят ли в Украине карантин – заседание правительства

Продление карантина в Украине могут принять на заседании правительства 22 апреля.

Ранее соответствующее решение Кабмина уже анонсировал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, карантин в Украине могут продлить до 12 мая.

— Ждите среды. На заседании правительства будет принято решение о продлении или сокращении карантина. Главный санитарный врач прогнозирует, что, по меньшей мере, до 12 мая. Решение принимает правительство, — отметил Ляшко.

Такую же дату назвал и глава Минздрава Украины Максим Степанов. Он добавил, что украинцев ожидает некоторое послабление карантинных мер.

— На ближайшее заседание правительства Минздрав будет выносить постановление о продлении действия карантина — продлевать мы собираемся до 12 мая. Это вызвано уровнем заболеваемости и уровнем опасности, который несет коронавирусная болезнь, заявил Степанов.

Однако он добавил, что при этом правительство может ослабить карантин и снять ряд ограничений в стране. В частности, предлагается открыть парки, музеи и библиотеки после 24 апреля.

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По его словам, несмотря на некоторые смягчения, украинцы до сих пор будут обязаны придерживаться строгих правил, чтобы не заразиться коронавирусом. То есть, об ослаблении масочного режима пока речь не идет.

Карантин в Украине – все, что необходимо знать

3 марта 2020 года в Украине было сообщено о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Пациент находился в Черновицкой области, именно этот регион все еще является лидером по количеству зараженных. 13 марта в стране зафиксировали первую смерть от коронавируса — в Житомирской области скончалась пенсионерка.

По состоянию на 9.30 21 апреля в Украине 6 125 случаев Сovid-19, 161 человек умер. 415 пациентов одолели недуг.

11 марта правительство ввело карантин на всей территории Украины на период до 3 апреля. Кроме того, Верховная Рада приняла закон о карантине, в котором регламентируются права во время пандемии, а также в нем предусмотрены штрафы в случае нарушения.

25 марта Кабинет министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины до 24 апреля.

3 апреля правительство приняло решение об ужесточении правил карантина с 6 до 24 апреля. В частности:

нахождение в общественных местах без средств индивидуальной защиты (маска, респиратор);

перемещение по улице группой более 2-х человек, за исключением сопровождения детей либо служебной необходимости;

лицам до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без сопровождения родителей, опекунов или совершеннолетних родственников;

пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;

посещение спортивных и детских площадок;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых, прибрежных зон, за исключением необходимости выгула домашних животных одним человеком;

посещение учреждений паллиативной помощи, органов соцзащиты населения;

посещение учебных заведений;

проведение любых массовых мероприятий (культурных, спортивных, религиозных, общественных), за исключением мероприятий для обеспечения работы органов власти.

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине

Украинские ученые считают, что пик смертности от коронавируса в нашей стране может прийтись на начало мая.

Соответствующие данные следуют из результатов моделирования, проведенного в рамках исследования, результаты которого были опубликованы на сайте Национальной академии наук Украины (НАНУ).

— Если будут продолжены карантинные мероприятия в том же объеме, что и на данный момент, пик новых случаев Covid-19 в день будет приходиться на 2-5 мая 2020 года, пик летальных случаев — на 3-8 мая, — отметили в академии.

Ранее Факты ICTV писали, что в Вооруженных силах Украины лабораторно подтверждено 39 случаев коронавируса. На самоизоляции находятся 272 солдата и офицеры.