Кабмін встановить контроль над цінами на деякі продукти та медтовари (СПИСОК)

Уряд планує встановити декларування цін на 10 продуктових товарів і 20 засобів індивідуального захисту, а також на сім ліків і 11 видів антисептиків.

Список продуктів: гречка, цукор, пшеничне борошно вищого гатунку, макаронні вироби, пастеризоване молоко в плівці жирністю 2,5%, житньо-пшеничний хліб, яйця категорії С1, тушка куряча, мінеральна вода без газу, вершкове масло жирністю 72,5%.

Пропонується ввести декларування змін роздрібних цін у разі їх зміни на дату набрання чинності зазначеного рішення. Зокрема, задекларувати підвищення цін в разі набуття чинності проекту постанови можна буде за 30 днів, якщо ціна підвищується на 15% і більше, за 15 днів – за підвищення на 10-15%, за три дні – за підвищення на 5-10 %.

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Так декларуватимуть ціни на антисептики і дезінфекційні засоби такі, як хлогексідін, етанол, повідон-йод, кишеньковий спиртовий антисептик для рук та інші.

Із засобів індивідуального захисту в перелік пропонується додати одноразову медичну шапочку, медичну маску, медичні рукавички стерильні та нестерильні, одноразові бахіли, медичний бинт.

Декларування цін – це економічний інструмент, що дозволяє встановити контроль над цінами на продукцію, яку виробляють монополісти ринку. Застосовується для попередження необґрунтованого підвищення цін.

Раніше Факти ICTV писали, що за останній тиждень ціни на продукти харчування знижувалися під впливом спаду ажіотажу, адаптації до нових умов та збалансованої ситуації на валютному ринку, йдеться у звіті НБУ.