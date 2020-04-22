Кабінет міністрів продовжує карантин в Україні до 11 травня.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні 22 квітня.

– Ми ще не пройшли пік захворюваності і він може настати на початку травня. Відходячи від цього, пік епідемії очікується із 3 по 8 травня, тому Кабмін сьогодні продовжить карантин до 11 травня, – каже Шмигаль.