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Факти / Україна / Суспільство

Карантин на травневі свята триватиме – Шмигаль

Кабінет міністрів продовжує карантин в Україні до 11 травня.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні 22 квітня.

– Ми ще не пройшли пік захворюваності і він може настати на початку травня. Відходячи від цього, пік епідемії очікується із 3 по 8 травня, тому Кабмін сьогодні продовжить карантин до 11 травня, – каже Шмигаль.

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Нагадаємо, карантин в Україні продовжили до 11 травня 2020 року.

Відповідне рішення ухвалив український уряд на засіданні 22 квітня.

Джерело: Засідання Кабміну

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