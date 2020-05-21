PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу были закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

С 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

Кабмин принял решение об установлении в Украине с 22 мая по 22 июня адаптивного карантина. Так, в рамках ослабления планируется запуск общественного транспорта, проведение спортивных соревнований (до 100 человек и без зрителей), возобновление работы гостиниц (кроме хостелов) и спортзалов (бассейны остаются закрытыми). Метро обещают открыть 25 мая.

На утро 21 мая зафиксированы 476  новых случая заболевания коронавирусом, общее количество больных в Украине составляет 19 706.

С начала С конца
Прямая трансляция
22:16 - 21 мая

Кабинет министров Украины опубликовал постановление №392 об адаптивном карантине с 22 мая по 22 июня.

Согласно ему, на территории регионов с благоприятной эпидемической ситуацией вводится ослабление противоэпидемических мероприятий.

Решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий пересматривается не реже одного раза в семь дней с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Признаки ослабления карантина:

  • инцидентность (общее количество новых случаев Covid-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения) менее 12 человек на 100 тыс. населения;
  • загруженность коек в выделенных для борьбы с Covid-19 больницах менее 50%;
  • среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА более 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.

Планы Кабмина по ослаблению карантина:

Согласно постановлению, при наличии необходимых условий с 22 мая в регионах начнут работать гостиницы без ресторанов, общественный и внутриобластной транспорт, при соблюдении ограничений по количеству участников можно будет проводить религиозные (1 человек на 10 кв.м.) и спортивные (до 50 участников, без зрителей) мероприятия.

С 25 мая планируется запуск метро при условии использования масок и респираторов, откроются детские сады.

С 1 июня при условии соблюдения противоэпидемические требований смогут работать фитнес-центры (кроме групповых занятий более 10 человек), возобновится деятельность учреждений образования в группах не более 10 человек, будут разрешены межобластные перевозки и возобновится работа ж/д пассажирского транспорта.

С 10 июня смогут возобновить работу в помещениях кафе и рестораны, возобновится деятельность учреждений культуры и полноценная работа отелей и хостелов.

С 15 июня запланировано возобновление авиаперелетов.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
13:09 - 21 мая

С 23 мая в Киеве в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт.  Также начнут работу магазины площадью до 1000 м².

Откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах, на придомовых территориях.

С 25 мая в столице возобновят работу метрополитена. Также откроются промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.

С 1 июня в столице начнут работать:

  • детские сады и школы для выпускников, которые будут сдавать ВНО;
  • учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов;
  • возобновят работу детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, спорзалы и фитнес-центры (без работы бассейнов)
  • откроют зоны отдыха и пляжи у водоемов.

відновлення роботи транспорту

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
13:06 - 21 мая

По состоянию на 12.00 21 мая в Киеве обнаружили еще 65 больных коронавирусом. Общее количество возросло до 2 475 человек.

Коронавирус в Киеве - статистика за 21 мая

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
11:42 - 21 мая

В Херсоне с 25 мая заработают детсады.

Ребенок должен идти в дошкольное учреждение без температуры тела свыше 37,2 и признаков респираторных заболеваний.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
09:23 - 21 мая

По состоянию на 09.00 21 мая в Украине зафиксировано 19 706 случаев инфицирования коронавирусной болезнью, из которых 476 случаев обнаружили за последние сутки.

Статистика коронавируса по регионам:

  • Винницкая область — 788 случаев;
  • Волынская область — 698 случаев;
  • Днепропетровская область — 856 случаев;
  • Донецкая область — 138 случаев;
  • Житомирская область — 589 случаев;
  • Закарпатская область — 964 случая;
  • Запорожская область — 398 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1 257 случаев;
  • Кировоградская область — 455 случаев;
  • Киев — 2 475 случаев;
  • Киевская область — 1 316 случаев;
  • Львовская область — 1 175 случаев;
  • Луганская область — 43 случая;
  • Николаевская область — 274 случая;
  • Одесская область — 806 случаев;
  • Полтавская область — 266 случаев;
  • Ровенская область — 1287 случаев;
  • Сумская область — 165 случая;
  • Тернопольская область — 1 098 случаев;
  • Харьковская область — 851 случай;
  • Херсонская область — 173 случая;
  • Хмельницкая область — 294 случая;
  • Черновицкая область — 2842 случая;
  • Черкасская область — 381 случай;
  • Черниговская область — 117 случаев.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
23:13 - 20 мая

В Тернопольской области от коронавируса выздоровела 90-летняя жительница Монастырского района.

Об этом сообщил заместитель председателя Монастыриской РГА Павел Дронь.

Он отметил, что Монастыриский район постепенно выходит из пандемии. Осталось до выздоровления 16 инфицированных из 194.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
22:29 - 20 мая

В Черновицкой области зафиксировали 46 новых случаев Covid-19. 18 человек сегодня победили коронавирус. Они дважды получили отрицательный результат теста.

Учитывая такую ситуацию, Черновицкая область не будет переходить на следующий этап ослабления карантина.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
22:24 - 20 мая

По состоянию на вечер 20 мая в Ровенской области подтверждены 25 новых случаев заболевания коронавирусом. Возраст больных от 26 до 79 лет.

Всего в области зарегистрировано 1 284 случая заболевания. Из них — 258 медработников и 90 детей. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 29 случаев летальных. Преодолели болезнь 472 человека.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
21:04 - 20 мая
Ко второму этапу ослабления карантина готовы 13 областей — ЦОЗ

Сейчас в Украине только 13 областей соответствуют критериям Минздрава и могут переходить ко второму этапу ослабления карантина.

Об этом сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Среди них, в частности, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская области.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
20:49 - 20 мая

После окончания карантина и возобновления работы общественного транспорта в Украине не повысят цены на проезд в поездах.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на брифинге 20 мая.

— Повышения стоимости не будет. Мы прекрасно понимаем социальный эффект и важность этих перевозок, — отметил Владислав Криклий.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<12...130>

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка