Коли відкриють кордони в Україні

Повне відкриття кордонів та відновлення рейсових авіаперевезень розглядатиметься 15 червня, коли країни-партнери почнуть відкривати свої кордони.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 20 травня.

– Поки аеропорти наших країн-партнерів закриті. Ми ведемо діалог з авіаперевізниками, і поки є спільна позиція, що швидше 15 червня немає сенсу відкривати роботу аеропортів, – пояснив голова Кабміну.

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Також Кабінет міністрів України вирішив відновити роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС та Молдовою.

– Передбачається відновити рух на 66 пунктах пропуску на кордонах з ЄС та Молдовою. Реалізація цього проекту відновить повноцінний рух з Польщею, Угорщиною, Словенією, Румунією та Молдовою, – зазначив глава МВС Арсен Аваков.

Щодо відкриття кордонів України між РФ та Білорусюю, то ці пункти залишаються ще закритими.

Кабмін ухвалив рішення про встановлення адаптивного карантину в Україні з 22 травня до 22 червня. Так, в рамках ослаблення планується запуск громадського транспорту, проведення спортивних змагань (до 100 людей та без глядачів), відновлення роботи готелів (окрім хостелів) та спортзалів (басейни залишаються закритими).