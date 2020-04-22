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Факты / Украина / Общество

Мэр Ивано-Франковска поручил вывезти всех ромов на Закарпатье

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил вывезти из города всех людей цыганской национальности в Закарпатскую область.

На еженедельном оперативном совещании глава города поинтересовался, почему их еще не вывезли в соседний регион, хотя такая мысль была озвучена ранее. Мэру отметили, что 12 человек отказались ехать. Марцинкив раскритиковал это уточнение.

— Что значит отказались? Почему не упаковали? Есть полиция… К следующему вторнику вы должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали… Почему не упаковали и не вывезли? — сказал Марцинкив.

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Также на совещании стало известно, что уже десять человек цыганской национальности правоохранители вывезли из Ивано-Франковска и передали их полиции Закарпатья.

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Ивано-Франковской области. В регионе в трех священников подтвердили вирус.

Фото: Руслан Марцинкив

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