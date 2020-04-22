Мер Івано-Франківська доручив вивезти всіх ромів на Закарпаття

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив вивезти з міста усіх людей ромської національності до Закарпатської області.

На щотижневій оперативній нараді очільник міста поцікавився, чому ромів ще не вивезли до сусіднього регіону, хоча раніше така думка була озвучена. Меру зауважили, що 12 осіб відмовилися їхати. Марцінків розкритикував це уточнення.

– Що значить відмовилися? Чому не запакували? Є поліція… До наступного вівторка ви повинні вирішити цю проблему. Ми вам автобус дали… Чому не запакували і не вивезли? – сказав Марцінків.

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Також на нараді стало відомо, що уже десятьох осіб ромської національності правоохоронці вивезли з Івано-Франківська і передали їх поліції Закарпаття.

Нагадаємо, раніше ми писали про ситуацію з коронавірусом в Івано-Франківській області. У регіоні у трьох священників підтвердили вірус.

Фото: Руслан Марцінків