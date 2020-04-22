Володимир Зеленський заявив про кадрові перестановки в Кабміні до тих пір, поки не буде ідеального уряду.

– У нас немає недоторканних. І це стосується і уряду. Після цих слів знову хтось з українців скаже, що уряд – це уряд, у нас урядом командує прем’єр-міністр, – сказав Зеленський.

Також він додав, що буде за цим стежити. Зеленський підкреслив, що буде впливати і робити все, щоб міністра, який не справляється зі своїми обов’язками, замінили.

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Фільм Рік президентства Зеленського можна побачити в ефірі о 20.20, а також на YouTube каналі ICTV о 19.00.

До речі, президент Володимир Зеленський провів низку кадрових змін у керівництві районними державними адміністраціями: звільнив 10 голів адміністрацій та призначив 6 нових.