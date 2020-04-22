На переговорах в формате Нормандской четверки Украина сумела отстоять свои национальные интересы и сохранить диалог.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.

Он добавил, что после декабрьской встречи украинская сторона получила хороший результат, в том числе, в вопросе освобождения пленных.

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— Нормандская встреча была сложной, и все это понимают, на самом высоком уровне, который только может быть. Но никто страну же не сдал, ничего такого не подписано. Никто на коленях, как говорили … на коленях я буду стоять — ничего этого не сделано. Мне кажется, что мы вышли из очень, очень неплохим результатом.

Фильм Год президентства Зеленского можно увидеть в эфире в 20.20, а также на YouTube канале ICTV в 19:00.

Напомним, Владимир Зеленский пообещал, что окончание войны на Донбассе состоится при его президентстве.