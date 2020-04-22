PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Нормандская встреча была сложной, но на коленях никто не стоял — Зеленский

На переговорах в формате Нормандской четверки Украина сумела отстоять свои национальные интересы и сохранить диалог.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.

Он добавил, что после декабрьской встречи украинская сторона получила хороший результат, в том числе, в вопросе освобождения пленных.

Читайте: Зеленский хочет создать в Украине государственного авиаперевозчика

— Нормандская встреча была сложной, и все это понимают, на самом высоком уровне, который только может быть. Но никто страну же не сдал, ничего такого не подписано. Никто на коленях, как говорили … на коленях я буду стоять — ничего этого не сделано.

Мне кажется, что мы вышли из очень, очень неплохим результатом.

Фильм Год президентства Зеленского можно увидеть в эфире в 20.20, а также на YouTube канале ICTV в 19:00.

Напомним, Владимир Зеленский пообещал, что окончание войны на Донбассе состоится при его президентстве.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка