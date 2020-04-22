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Факти / Україна / Політика

Нормандська зустріч була складною, але на колінах ніхто не стояв – Зеленський

На переговорах у форматі Нормандської четвірки Україна зуміла відстояти свої національні інтереси та зберегти діалог.

Про це розповів президент Володимир Зеленський.

Він додав, що після грудневої зустрічі українська сторона отримала гарний результат, у тому числі, стосовно звільнення полонених.

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– Нормандська зустріч була складною, і все це розуміють, на найвищому рівні, який тільки може бути. Але ніхто країну ж не здав, нічого такого не підписано. Ніхто на колінах, як говорили … на колінах я буду стояти – нічого цього не зроблено.

Мені здається, що ми вийшли з дуже, дуже непоганим результатом.

Фільм Рік президентства Зеленського можна побачити в ефірі о 20.20, а також на YouTube каналі ICTV о 19:00.

Нагадаємо, Володимир Зеленський пообіцяв, що закінчення війни на Донбасі відбудеться за його президентства.

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