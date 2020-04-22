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Факты / Украина / Политика

Зеленский хочет создать в Украине государственного авиаперевозчика

Владимир Зеленский анонсировал создание государственной авиакомпании, флот которой сформируют из самолетов производства госавиаконцерна Антонов.

— Антонов — крупное предприятие с большим количеством рабочих мест. Ни одного самолета не построено за последние годы.

Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наши АН-ы? Мы с ними договорились, сейчас мы разрабатываем программу, и мы это сделаем, — сказал он.

Президент подчеркнул, что так государство не только создаст национального авиаперевозчика, но и обеспечит заказами государственное предприятие Антонов, создав дополнительные рабочие места.

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— Мы должны сделать государственную авиакомпанию. Это моя мечта — сделать государственную современную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или “Сингапурских Авиалиний”. Государство готово выделить на это деньги, — добавил Зеленский.

Фильм Год президентства Зеленского можно увидеть в эфире в 20.20, а также на YouTube канале ICTV.

Напомним, Владимир Зеленский прокомментировал кадровые изменения в Кабмине. По его словам, министров менять, пока не появится эффективное правительство.

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