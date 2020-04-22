Обсервацію можна замінити на самоізоляцію – Кабмін затвердив умови

Кабмін на засіданні 22 квітня послабив умови обсервації, зокрема щодо людей, які приїздять з-за кордону, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, йдеться про можливу заміну обсервації на самоізолюцію, але за умови встановлення на телефоні мобільного додатку Дія, розробленого Мінцифрою.

– У такому разі ми будемо впевнені, що людина, яка має підозри щодо зараження коронавірусом, буде самоізольована, і вона не становитиме загрози для навколишніх, – наголосив міністр.

Читайте: В Україні ще 467 людей заразилися коронавірусом, загалом – 6 592

Степанов також повідомив, що ближче до кінця місяця уряд розглядатиме варіанти подальшого пом’якшення карантинних заходів.

На засіданні 22 квітня Кабмін вирішив продовжити карантин в Україні до 11 травня 2020 року.