Карантин в Украине могут ослабить с 12 мая, это будет проходить в пять этапов.

— У нас есть четкий план выхода из карантина. Он состоит из пяти этапов. Стартовую точку этого плана мы называем День К, — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 22 апреля.

По словам главы правительства, для ослабления карантина в Украине должны выполняться сразу два условия.

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— Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%. Во-вторых, больницы заполнены пациентами с Covid-19 менее чем на 50%, — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что 12 мая могут открыть парки для посещения, а также непродовольственные магазины.

Напомним, карантин в Украине продлили до 11 мая 2020 года.

Соответствующее решение принял украинское правительство на заседании 22 апреля.