Карантин в Україні можуть ослабити з 12 травня, це проходитиме у п’ять етапів.

– У нас є чіткий план виходу з карантину. Він складається з п’яти етапів. Стартову точку цього плану ми називаємо День К, – заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 22 квітня.

За словами глави уряду, для ослаблення карантину в Україні повинні виконуватися одразу дві умови.

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– По-перше, якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання у країні не змінюється або коливається в межах 5%. По-друге, лікарні заповнені пацієнтами з Covid-19 менш ніж на 50%, – зазначив Шмигаль.

Він додав, що 12 травня можуть відкрити парки для відвідування, а також непродовольчі магазини.

Нагадаємо, карантин в Україні продовжено до 11 травня 2020 року. Відповідне рішення ухвалив український уряд на засіданні 22 квітня.