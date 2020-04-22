Отримав пропозицію від Зеленського: Саакашвілі розповів про своє призначення

Екс-глава Одеської обласної державної адміністрації та колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що отримав від президента України Володимира Зеленського пропозицію стати віце-прем’єр-міністром з реформ у Кабінеті міністрів.

Саакашвілі уже обговорив свою роботу з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

– Для мене велика честь отримати від президента Зеленського пропозицію стати віце-прем’єром уряду України з реформ… Я ставлюся до цієї пропозиції і до свого рішення з дуже великою відповідальністю, тому що зараз дуже непростий для країни час, – написав Саакашвілі.

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За словами Саакашвілі, він збирається надати свої пропозиції щодо змін до урядової програми Шмигаля.

Раніше стало відомо, що Саакашвілі може стати віце-прем’єром з питань реформ.

Джерело: Mikheil Saakashvili