Экс-глава Одесской области Михэил Саакашвили может стать вице-премьером по вопросам реформ.

Об этом сообщает источник Фактов ICTV во фракции Слуга народа.

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Назначение Саакашвили Рада может рассмотреть на внеочередном заседании парламента 24 апреля.

Также эту информацию подтвердила пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж.

— Да, действительно, кандидатура Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ рассматривается. О такой возможности сообщил Давид Арахамия. Саакашвили поддерживает президент, и сейчас мы сигнально собираем информацию, поддержат ли его народные депутаты. Уже есть ряд вопросов по его полномочиям, по его планам, поэтому мы пригласили Саакашвили на заседание фракции в пятницу, — заявила главы фракции Слуга Народна Евгения Кравчук.

Ранее Факты ICTV писали, что в пятницу, 24 апреля, в 13.00 народные депутаты соберутся на внеочередное заседание парламента, но в этот же день возможно еще одно заседание.