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Факты / Украина / Политика

У Саакашвили подтвердили информацию о возможном назначении в Кабмин

Экс-главу Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили могут назначить вице-премьер-министром по вопросам реформ.

Эту информацию Фактам ICTV подтвердила пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж.

Читайте: Регламент парламента и закон о местном самоуправлении: повестка дня Рады 24 апреля

Назначение Саакашвили Рада может рассмотреть на внеочередном заседании парламента 24 апреля.

Ранее информацию о том, что Саакашвили может занять должность в правительстве Шмыгаля Фактам ICTV подтвердил и собственный источник сайта во фракции Слуга народа.

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