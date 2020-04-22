У Саакашвили подтвердили информацию о возможном назначении в Кабмин

Экс-главу Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили могут назначить вице-премьер-министром по вопросам реформ.

Эту информацию Фактам ICTV подтвердила пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж.

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Назначение Саакашвили Рада может рассмотреть на внеочередном заседании парламента 24 апреля.

Ранее информацию о том, что Саакашвили может занять должность в правительстве Шмыгаля Фактам ICTV подтвердил и собственный источник сайта во фракции Слуга народа.