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Факты / Украина / Общество

Полиция открыла дело за призыв мэра Франковска “паковать” и вывозить ромов

По факту высказываний мэра Ивано-Франковска о ромов начато уголовное производство.

Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Он заявил, что это недопустимо, когда должностное лицо позволяет себе разговаривать на языке вражды.

— Никто не имеет права дискриминировать людей по любому признаку, в том числе и по национальному или этнической принадлежности. — сказал Клименко.

Также он выразил возмущение, что в этих целях пытались использовать полицию и отметил, что полицейские не заставляли насильно ромов покидать территорию области. Клименко призвал украинцев к толерантному отношению.

Насчет этого также высказался и министр внутренних дел Арсен Аваков.

— Позиция городского головы недопустима! Национальная полиция — не карательная машина, господин председатель, Украина — не “совок”, Франковск — не княжество !, — написал Аваков в Twitter.


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Сейчас начато уголовное производство по ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил вывезти из города всех людей цыганской национальности в Закарпатскую область.

Стало известно, что уже десять человек цыганской национальности правоохранители вывезли из Ивано-Франковска и передали их полиции Закарпатья.

Источник: Нацполиция

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