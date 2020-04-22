По факту высказываний мэра Ивано-Франковска о ромов начато уголовное производство.
Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Он заявил, что это недопустимо, когда должностное лицо позволяет себе разговаривать на языке вражды.
— Никто не имеет права дискриминировать людей по любому признаку, в том числе и по национальному или этнической принадлежности. — сказал Клименко.
Также он выразил возмущение, что в этих целях пытались использовать полицию и отметил, что полицейские не заставляли насильно ромов покидать территорию области. Клименко призвал украинцев к толерантному отношению.
Насчет этого также высказался и министр внутренних дел Арсен Аваков.
— Позиция городского головы недопустима! Национальная полиция — не карательная машина, господин председатель, Украина — не “совок”, Франковск — не княжество !, — написал Аваков в Twitter.
За фактом заклику до примусового переміщення людей в Івано-Франківську Нацполіцією розпочато кримінальне провадження за ст. 161 ККУ. Позиція міського голови є неприпустимою! Національна поліція – не каральна машина, пане Голово, Україна – не «совок», Франківськ – не князівство!
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 22, 2020
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Сейчас начато уголовное производство по ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил вывезти из города всех людей цыганской национальности в Закарпатскую область.
Стало известно, что уже десять человек цыганской национальности правоохранители вывезли из Ивано-Франковска и передали их полиции Закарпатья.