По факту высказываний мэра Ивано-Франковска о ромов начато уголовное производство.

Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Он заявил, что это недопустимо, когда должностное лицо позволяет себе разговаривать на языке вражды.

— Никто не имеет права дискриминировать людей по любому признаку, в том числе и по национальному или этнической принадлежности. — сказал Клименко.

Также он выразил возмущение, что в этих целях пытались использовать полицию и отметил, что полицейские не заставляли насильно ромов покидать территорию области. Клименко призвал украинцев к толерантному отношению.

Насчет этого также высказался и министр внутренних дел Арсен Аваков.

— Позиция городского головы недопустима! Национальная полиция — не карательная машина, господин председатель, Украина — не “совок”, Франковск — не княжество !, — написал Аваков в Twitter.

За фактом заклику до примусового переміщення людей в Івано-Франківську Нацполіцією розпочато кримінальне провадження за ст. 161 ККУ. Позиція міського голови є неприпустимою! Національна поліція – не каральна машина, пане Голово, Україна – не «совок», Франківськ – не князівство! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 22, 2020



Читайте: В трех областях Украины могут ввести комендантский час — Марцинкив

Сейчас начато уголовное производство по ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил вывезти из города всех людей цыганской национальности в Закарпатскую область.

Стало известно, что уже десять человек цыганской национальности правоохранители вывезли из Ивано-Франковска и передали их полиции Закарпатья.