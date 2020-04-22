За фактом висловлювань мера Івано-Франківська про ромів розпочато кримінальне провадження.

Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Він заявив, що це неприпустимо, коли посадова особа дозволяє собі розмовляти мовою ворожнечі.

– Ніхто не має права дискримінувати людей за будь-якою ознакою, зокрема і за національною чи етнічною приналежністю. – сказав Клименко.

Також він висловив обурення, що у цих цілях намагалися використати поліцію та наголосив, що поліцейські не змушували насильно ромів покидати територію області. Клименко закликав українців до толерантного ставлення.

Щодо цього також висловився і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

– Позиція міського голови є неприпустимою! Національна поліція – не каральна машина, пане Голово, Україна – не “совок”, Франківськ – не князівство!, – написав Аваков в Twitter.

За фактом заклику до примусового переміщення людей в Івано-Франківську Нацполіцією розпочато кримінальне провадження за ст. 161 ККУ. Позиція міського голови є неприпустимою! Національна поліція – не каральна машина, пане Голово, Україна – не «совок», Франківськ – не князівство! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 22, 2020

Читайте: У трьох областях України можуть ввести комендантську годину – Марцінків

Наразі розпочато кримінальне провадження за ст. 161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Нагадаємо, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив вивезти з міста усіх людей ромської національності до Закарпатської області.

Стало відомо, що уже десятьох осіб ромської національності правоохоронці вивезли з Івано-Франківська і передали їх поліції Закарпаття.