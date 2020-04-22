Регламент парламента и закон о местном самоуправлении: повестка дня Рады 24 апреля

В пятницу, 24 апреля, в 13.00 народные депутаты соберутся на внеочередное заседание парламента, но в этот же день возможно еще одно заседание, сообщила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

– Могут состояться два внеочередных заседания, – сказала нардеп.

По ее словам, первое спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает по инициативе президента Владимира Зеленского, а второе – по инициативе народных депутатов.

– Речь будет идти о создании ВСК по расследованию заявлений бывшего министра финансов Уманского о так называемых махинациях с НДС, — уточнила Кравчук.

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Она также рассказала, что на первом внеочередном заседании Рада рассмотрит проекты постановлений об отмене изменений в регламент парламента и об отмене результатов голосования по изменениям в закон о местном самоуправлении.

Полная повестка дня заседания будет известна сегодня.

Напомним, предыдущее внеочередное заседание Верховной Рады состоялось 16 апреля. Тогда народные депутаты изменили регламент рассмотрения законов со множеством поправок.

В тоже время в парламенте зарегистрировано уже четыре проекта постановления об отмене результатов голосования по внесению изменений в регламент Рады.