Регламент парламенту і закон про місцеве самоврядування: порядок денний Ради 24 квітня

У п’ятницю, 24 квітня, о 13.00 народні депутати зберуться на позачергове засідання парламенту, проте у цей день можливе ще одне засідання, повідомила заступник глави фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

– Можуть відбутися два позачергових засідання, – сказала нардеп.

За її словами, перше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков скликає з ініціативи президента Володимира Зеленського, а друге – з ініціативи народних депутатів.

– Йтиметься про створення ТСК з розслідування заяв колишнього міністра фінансів Уманського про так званы махінації з ПДВ, – уточнила Кравчук.

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Вона також розповіла, що на першому позачерговому засіданні Рада розгляне проекти постанов про скасування змін до регламенту парламенту та про скасування результатів голосування щодо змін до закону про місцеве самоврядування.

Повний порядок денний засідання буде відомо сьогодні.

Нагадаємо, попереднє позачергове засідання Верховної Ради відбулося 16 квітня. Тоді народні депутати змінили регламент розгляду законів з безліччю поправок.

Водночас у парламенті зареєстровано вже чотири проекти постанови про скасування результатів голосування щодо внесення змін до регламенту Ради.