Екс-очільник Одеської області Міхеіл Саакашвілі може стати віце-прем’єром із питань реформ.

Про це повідомляє джерело Фактів ICTV у фракції Слуга народу.

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Призначення Саакашвілі Рада може розглянути на позачерговому засіданні парламенту 24 квітня.

Також цю інформацію підтвердила прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж.

– Так, справді, кандидатура Саакашвілі на посаду віце-прем’єр-міністра з питань реформ розглядається. Про таку можливість повідомив Давид Арахамія. Саакашвілі підтримує президент, і зараз ми сигнально збираємо інформацію, чи підтримають його народні депутати. Уже є низка питань з його повноважень, щодо його планів, тому ми запросили Саакашвілі на засідання фракції в п’ятницю, – заявила глави фракції Слуга Народна Євгенія Кравчук.

Раніше Факти ICTV писали, що у п’ятницю, 24 квітня, о 13.00 народні депутати зберуться на позачергове засідання парламенту, проте у цей день можливе ще одне засідання.