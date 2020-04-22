У Саакашвілі підтвердили інформацію про можливе призначення в Кабмін

Екс-главу Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі можуть призначити віце-прем’єр-міністром з питань реформ.

Цю інформацію Фактам ICTV підтвердила прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж.

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Призначення Саакашвілі Рада може розглянути на позачерговому засіданні парламенту 24 квітня.

Раніше інформацію про те, що Саакашвілі може обійняти посаду в уряді Шмигаля Фактам ICTV підтвердило і власне джерело сайту у фракції Слуга народу.