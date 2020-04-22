Уманский как советник Ермака будет бороться со схемами на таможне и в налоговой

Глава Офиса президента Андрей Ермак назначит своим советником Игоря Уманского.

На новой должности Уманский будет заниматься решением ситуаций с возможной коррупцией в таможенных и налоговых органах.

Об этом Ермак сообщил на своей странице в Facebook.

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— Команда Владимира Зеленского настроена на жесткую борьбу с коррупцией. И меня очень возмутила информация о коррупционных схемах на таможне и в налоговой, которые озвучил экс-министр финансов Игорь Уманский. Поэтому я предложил ему механизм, который поможет истребить эти схемы. Он может этим заниматься в статусе моего официального советника с доступом к информации государственных органов, — написал глава Офиса президента.

Ермак отметил, что для эффективной координации этой работы создадут межведомственную группу, в которую войдут представители различных правоохранительных структур.

Также планируется собрать аналитическую группу из отечественных и международных аудиторов с соответствующим опытом.

— Они должны внимательно исследовать все процессы на таможне и налоговой и найти все схемы. А общество, наконец, должно открыто получить ответы на все неприятные вопросы о коррупции в этих государственных органах, — убежден политик.

Новый советник главы Офиса президента Ермака Игорь Уманский возглавлял Министерство финансов Украины в период с 6 по 30 марта 2020 года.

Напомним, Факты ICTV публиковали биографию Игоря Уманского. В 2016-2019 годах он работал внештатным советником пятого президента Украины Петра Порошенко.