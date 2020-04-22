Уманський як радник Єрмака боротиметься зі схемами на митниці і в податковій

Глава Офісу президента Андрій Єрмак призначить своїм радником Ігоря Уманського.
На новій посаді Уманський займатиметься вирішенням ситуацій з можливою корупцією в митних та податкових органах.
Про це Єрмак повідомив на своїй сторінці у Facebook.
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– Команда Володимира Зеленського налаштована на жорстку боротьбу з корупцією. І мене дуже обурила інформація про корупційні схеми на митниці і в податковій, які озвучив екс-міністр фінансів Ігор Уманський.
Тому я запропонував йому механізм, який допоможе винищити ці схеми. Він може цим займатися в статусі мого офіційного радника з доступом до інформації державних органів, – написав глава Офісу президента.
Єрмак зазначив, що для ефективної координації цієї роботи створять міжвідомчу групу, до якої ввійдуть представники різних правоохоронних структур.
Також планується зібрати аналітичну групу з вітчизняних та міжнародних аудиторів з відповідним досвідом.
– Вони мають уважно дослідити усі процеси на митниці і податковій та знайти всі схеми.
А суспільство, нарешті, повинно відкрито отримати відповіді на всі неприємні запитання про корупцію у цих державних органах, – переконаний політик.
Новий радник глави Офісу президента Єрмака Ігор Уманський очолював Міністерство фінансів України в період з 6 до 30 березня 2020 року.
Нагадаємо, Факти ICTV публікували біографію Ігоря Уманського. У 2016-2019 роках він працював позаштатним радником п’ятого президента України Петра Порошенка.