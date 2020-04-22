Уманський як радник Єрмака боротиметься зі схемами на митниці і в податковій

Глава Офісу президента Андрій Єрмак призначить своїм радником Ігоря Уманського.

На новій посаді Уманський займатиметься вирішенням ситуацій з можливою корупцією в митних та податкових органах.

Про це Єрмак повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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– Команда Володимира Зеленського налаштована на жорстку боротьбу з корупцією. І мене дуже обурила інформація про корупційні схеми на митниці і в податковій, які озвучив екс-міністр фінансів Ігор Уманський.

Тому я запропонував йому механізм, який допоможе винищити ці схеми. Він може цим займатися в статусі мого офіційного радника з доступом до інформації державних органів, – написав глава Офісу президента.