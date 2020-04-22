Уряд виділив 25 млн грн на ліквідацію наслідків пожеж на Житомирщині

Кабінет міністрів України виділив 25 млн грн на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області.

Відповідне рішення було ухвалено під час засідання 22 квітня.

– Лісові пожежі — це не лише про знищення природи. Але й, на жаль, про людей, які залишаються без даху над головою. Адже через вогонь на Житомирщині постраждали понад 70 будинків, – зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Він додав, що Міністерство економіки виділило 25 млн грн на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області.

– Це, зокрема, підтримка людей, які постраждали через поширення вогню, – зазначив Шмигаль.

Раніше Факти ICTV писали, що орієнтовна сума збитків від лісових пожеж в Житомирській області становить 25 млн грн. Про це заявив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

Найбільше постраждалих будинків є в селах Личмани, Магдин, Острови, Середня та Нижня Рудня. Внаслідок пожеж відселили 50 осіб.