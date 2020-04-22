Для предотвращения распространения коронавируса розничные рынки и кладбища Одессы закрывают на период проведения карантинных мер.

Такое решение приняли на заседании городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС.

— Временно остановить работу розничных рынков в городе Одесса к отмене соответствующих запретов и ограничений, предусмотренных протоколом заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, — говорится в документе.

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Также комиссия решила перенести поминальные дни на Троицкую родительскую поминальную субботу, которая состоится 6 июня.

Профильным подразделениям горсовета и Главному управлению Национальной полиции в Одесской области поручено обеспечить ограничение доступа к кладбищам.

Ранее в Одесской области на рынке Привоз полиция открыла производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Источник: Одесский городской совет