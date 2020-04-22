Для запобігання поширенню коронавірусу роздрібні ринки та кладовища Одеси закривають на період проведення карантинних заходів.

Таке рішення ухвалили під час засідання міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та НС.

– Тимчасово зупинити роботу роздрібних ринків в місті Одеса до скасування відповідних заборон та обмежень, передбачених протоколом засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, – йдеться в документі.

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Також комісія вирішила перенести поминальні дні на Троїцьку батьківську поминальну суботу, яка відбудеться 6 червня.

Профільним підрозділам міськради і Головному управлінню Національної поліції в Одеській області доручено забезпечити обмеження доступу до кладовищ.

Раніше в Одеській області на ринку Привоз поліція відкрила провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Джерело: Одеська міська рада