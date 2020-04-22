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Факты / Украина

Восстановление работы общественного транспорта в Украине будет происходить поэтапно — Шмыгаль

В рамках плана выхода из карантина разрабатывается поэтапный запуск общественного транспорта, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он предполагает, что на первом этапе будет определенное смягчение ограничений функционирования городского транспорта, однако будут определенные условия и сохранится социальная дистанция.

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Следующий этап предусматривает запуск междугородного, а затем межобластного сообщения.

Денис Шмыгаль также добавил, что, скорее всего, в последнюю очередь будут рассматривать восстановление авиаперевозок или глобальных железнодорожных перевозок.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что общественный транспорт заработает не раньше июня.

Источник: РБК-Украина

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