Відновлення роботи громадського транспорту в Україні відбуватиметься поетапно – Шмигаль

У межах плану виходу з карантину розробляється поетапний запуск громадського транспорту, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він припускає, що на першому етапі буде певне пом’якшення обмежень функціонування міського транспорту, проте будуть певні умови та збережеться соціальна дистанція.

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Наступний етап передбачає запуск міжміського, а потім міжобласного сполучення.

Денис Шмигаль також додав, що, найімовірніше, насамкінець розглядатимуть відновлення авіаперевезень чи глобальних залізничних перевезень.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що громадський транспорт запрацює не раніше червня.