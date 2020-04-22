PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Виділення Україні $1,2 млрд допомоги від ЄС – названо умови

ЄС виділить Україні макрофінансову допомогу в розмірі $1,2 млрд для подолання наслідків епідемії коронавірусу двома траншами.

Перші €600 млн Україна отримає за умови успішної співпраці з Міжнародним валютним фондом. Для перерахування ще €600 млн Києв повинен буде здійснити реформи.

За словами посла України при ЄС Миколи Точицького, переговори щодо конкретних умов отримання Україною допомоги ще вестимуться у майбутньому.

Зокрема, це можуть бути заходи у сфері публічного управління фінансами, боротьби з корупцією, оподаткування, праці та соціального забезпечення, умов ведення бізнесу, митниці тощо.

Читайте: Для боротьби з коронавірусом: США збільшили допомогу Україні

– Паралельно відбуватимуться переговори щодо підписання відповідного меморандуму між Україною та ЄС, який після підписання має бути ратифікований Верховною Радою України. Тобто, це тривалий процес, – наголосив він.

Нагадаємо, ЄС планує виділення допомоги десяти країнам-партнерам в розмірі €3 млрд.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка