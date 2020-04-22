Виділення Україні $1,2 млрд допомоги від ЄС – названо умови

ЄС виділить Україні макрофінансову допомогу в розмірі $1,2 млрд для подолання наслідків епідемії коронавірусу двома траншами.

Перші €600 млн Україна отримає за умови успішної співпраці з Міжнародним валютним фондом. Для перерахування ще €600 млн Києв повинен буде здійснити реформи.

За словами посла України при ЄС Миколи Точицького, переговори щодо конкретних умов отримання Україною допомоги ще вестимуться у майбутньому.

Зокрема, це можуть бути заходи у сфері публічного управління фінансами, боротьби з корупцією, оподаткування, праці та соціального забезпечення, умов ведення бізнесу, митниці тощо.

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– Паралельно відбуватимуться переговори щодо підписання відповідного меморандуму між Україною та ЄС, який після підписання має бути ратифікований Верховною Радою України. Тобто, це тривалий процес, – наголосив він.

Нагадаємо, ЄС планує виділення допомоги десяти країнам-партнерам в розмірі €3 млрд.