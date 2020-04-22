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Факты / Украина / Общество

ID-карта и загранпаспорт теперь доступны в приложении Дія

В Украине разработали цифровые паспорта, которые можно будет использовать в приложении Дія.

ID-карты и заграничный биометрический паспорт представили на брифинге.

Участие в презентации принял президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Мы становимся первыми кто реализовал цифровые паспорта и предоставил им такие же юридические права как пластиковые и бумажные паспорта, — заявил Зеленский.

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Сейчас на портале доступны 27 публичных услуг онлайн. Им воспользовались уже более 100 тыс. украинцев.

Также в приложении разработали контроля граждан, которые находятся на самоизоляции.

Скачать приложение можно на сайте Дія.

Напомним, 15 апреля Кабинет министров Украины принял постановление о б электронных паспортах в приложении Дія.

Теперь паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов.

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