Як підписати документ електронним підписом через додаток Дія

Підписання документів електронним підписом з 22 квітня доступне на порталі державних послуг Дія.

Виконати процедуру можна впродовж трьох хвилин, кажуть в Міністерстві цифрової трансформації.

Електронний підпис має вигляд окремого файлу и має зберігається на захищеному носію. Також він може бути записаний на ID-картку.

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Перший крок – потрібно завантажити файл підпису та файл для підписання на порталі Дія.

Другий крок – підтвердити підписання.

Третій крок – завантажити на свій носій файл з підписом.

Документ з електронним підписом залишається в браузері користувача й не передається на портал Дія.

– Такий сервіс гарантує більшу безпеку, аніж особисте підписання документу, адже в разі накладення е-підпису можна найдостовірніше ідентифікувати особу, яка підписала документ, – кажуть розробники.

Нагадаємо, отримати електронний цифровий підпис в Україні можна двома шляхами – особисто звернувшись до одного з акредитованих центрів сертифікації ключів або ж онлайн.

Зробити це також дистанційно можливо через сайт одного з державних банків.

Джерело: Мінцифра