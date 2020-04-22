Як підписати документ електронним підписом через додаток Дія

Підписання документів електронним підписом з 22 квітня доступне на порталі державних послуг Дія.
Виконати процедуру можна впродовж трьох хвилин, кажуть в Міністерстві цифрової трансформації.
Електронний підпис має вигляд окремого файлу и має зберігається на захищеному носію. Також він може бути записаний на ID-картку.
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Перший крок – потрібно завантажити файл підпису та файл для підписання на порталі Дія.
Другий крок – підтвердити підписання.
Третій крок – завантажити на свій носій файл з підписом.
Документ з електронним підписом залишається в браузері користувача й не передається на портал Дія.
– Такий сервіс гарантує більшу безпеку, аніж особисте підписання документу, адже в разі накладення е-підпису можна найдостовірніше ідентифікувати особу, яка підписала документ, – кажуть розробники.
Нагадаємо, отримати електронний цифровий підпис в Україні можна двома шляхами – особисто звернувшись до одного з акредитованих центрів сертифікації ключів або ж онлайн.
Зробити це також дистанційно можливо через сайт одного з державних банків.
Джерело: Мінцифра