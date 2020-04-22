По инициативе Зеленского: Разумков созывает Раду на 24 апреля

Внеочередного пленарное заседание парламента состоится 24 апреля в 13.00.
Такое распоряжение по инициативе президента Украины Владимира Зеленского подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
На заседании, среди прочего, Рада рассмотрит проекты постановлений об отмене изменений в регламент парламента и об отмене результатов голосования по изменениям в закон о местном самоуправлении.
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Всего в плане внеочередного заседания Рады 24 апреля 9 постановлений.
Напомним, предыдущее внеочередное заседание Верховной Рады состоялось 16 апреля. Тогда народные депутаты изменили регламент рассмотрения законов со множеством поправок.
В тоже время в парламенте зарегистрировано уже четыре проекта постановления об отмене результатов голосования по внесению изменений в регламент Рады.