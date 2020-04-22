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Факти / Україна / Політика

За ініціативою Зеленського: Разумков скликає Раду на 24 квітня

Позачергового пленарне засідання парламенту відбудеться 24 квітня о 13.00.

Таке розпорядження з ініціативи президента України Володимира Зеленського підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

На засіданні, серед іншого, Рада розгляне проекти постанов про скасування змін до регламенту парламенту і про скасування результатів голосування щодо змін до закону про місцеве самоврядування.

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Загалом у плані позачергового засідання Ради 24 квітня 9 постанов.

Нагадаємо, попереднє позачергове засідання Верховної Ради відбулося 16 квітня. Тоді народні депутати змінили регламент розгляду законів з безліччю поправок.

Водночас у парламенті зареєстровано вже чотири проекти постанови про скасування результатів голосування щодо внесення змін до регламенту Ради.

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