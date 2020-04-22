Володимир Зеленський анонсував створення державної авіакомпанії, флот якої сформують з літаків виробництва державіаконцерну Антонов.

– Антонов – велике підприємство з великою кількістю робочих місць. Жодного літака не побудовано за останні роки. Я не розумію, чому на внутрішніх рейсах не літають наші літаки. Де наші АН-и? Ми з ними домовилися, зараз ми розробляємо програму, і ми це зробимо, – сказав він.

Президент підкреслив, що так держава не лише створить національного авіаперевізника, а й забезпечить замовленнями державне підприємство Антонов, створивши додаткові робочі місця.

Читайте: За мого президентства ми закінчимо війну на Донбасі – Зеленський

– Ми повинні зробити державну авіакомпанію. Це моя мрія – зробити державну сучасну авіакомпанію на рівні Turkish Airlines або “Сінгапурських Авіаліній”. Держава готова виділити на це гроші, – додав Зеленський.

Фільм Рік президентства Зеленського можна побачити в ефірі о 20.20, а також на YouTube каналі ICTV о 19:00.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прокоментував кадрові зміни в Кабміні. За його словами, міністрів змінюватимуть, доки не з’явиться ефективний уряд.