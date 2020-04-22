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Факти / Україна / Політика

За мого президентства ми закінчимо війну на Донбасі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що впевнений в закінченні війни на Донбасі при його каденції.

– Я впевнений в тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Впевнений особисто, – сказав Зеленський.

Також він додав, що буде змінюватися тактика, якщо Мінський процес не працюватиме.

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За словами Зеленського, зараз щотижня відбуватимуться зустрічі Тристоронньої контактної групи в режимі відеозв’язку.

– Після кожної Мінської зустрічі повинен бути папір, що ми про щось домовилися і крок вперед ми зробили, – сказав Зеленський.

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Фільм Рік президентства Зеленського можна побачити в ефірі о 20.20, а також на YouTube каналі ICTV о 19.00.

Раніше Володимир Зеленський заявив про кадрові перестановки в Кабміні до тих пір, поки не буде ідеального уряду.

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