Президент України Володимир Зеленський заявив, що впевнений в закінченні війни на Донбасі при його каденції.
– Я впевнений в тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Впевнений особисто, – сказав Зеленський.
Також він додав, що буде змінюватися тактика, якщо Мінський процес не працюватиме.
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За словами Зеленського, зараз щотижня відбуватимуться зустрічі Тристоронньої контактної групи в режимі відеозв’язку.
– Після кожної Мінської зустрічі повинен бути папір, що ми про щось домовилися і крок вперед ми зробили, – сказав Зеленський.
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Фільм Рік президентства Зеленського можна побачити в ефірі о 20.20, а також на YouTube каналі ICTV о 19.00.
Раніше Володимир Зеленський заявив про кадрові перестановки в Кабміні до тих пір, поки не буде ідеального уряду.