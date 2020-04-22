Желтый, оранжевый и красный: Шмыгаль рассказал о трех уровнях карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выделил три уровня карантина и рассказал об особенностях каждого из них.

— Мы сегодня вводим определенные определения карантинных меры и необходимости их введения в уровнях — желтый, оранжевый, красный, — рассказал он.

Желтый уровень. Ситуация умеренная, мягкие условия карантина, основные отрасли работают.

Оранжевый уровень. Количество больных начинает расти, есть один или два летальных случая, регион с зафиксированными случаями локализуют и закрывают.

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Красный уровень. Lockdown, регион или страна фактически закрываются полностью. Такая ситуация происходит сейчас.

Напомним, по словам Шмыгаля, в этом году побороть коронавирус в мире не удастся, а масочный режим и дистанция должны стать нормой на ближайшие два года.