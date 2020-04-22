Жовтий, помаранчевий та червоний: Шмигаль розповів про три рівні карантину

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль виокремив три рівні карантину та розповів про особливості кожного з них.

– Ми сьогодні запроваджуємо певні визначення карантинних заходів та необхідності їхнього запровадження в рівнях – жовтий, помаранчевий, червоний, – розповів він.

Жовтий рівень. Ситуація помірна, м’які умови карантину, основні галузі працюють.

Помаранчевий рівень. Кількість хворих починає зростати, є один або два летальних випадки, регіон з зафіксованими випадками локалізують і закривають.

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Червоний рівень. Lockdown, регіон чи країна фактично закриваються повністю. Така ситуація відбувається наразі.

Нагадаємо, за словами Шмигаля, цього року побороти коронавірус у світі не вдастся, а масковий режим та дистанція мають стати нормою на найближчі два роки.