Випускники шкіл мають готуватись до зовнішнього незалежного оцінювання незважаючи на те, скільки часу триватиме карантин.

Про це заявила в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій під час проведення онлайн конференції.

Вступ абітурієнтів до закладів вищої освіти в 2020 році буде за результатами проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Терміни проведення ЗНО залежать від карантинних заходів в Україні. Для проведення екзаменів готують 5 188 центрів тестування.

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– Тестові зошити готові. Як тільки ми матимемо терміни закінчення карантину, Український центр оцінювання якості освіти розгорне роботу регіональних центрів і всіх пунктів тестування, – повідомила в.о. міністра освіти і науки.

Вона також подякувала освітянам, які беруть участь у проведенні ЗНО у пунктах тестування.

Нагадаємо, через карантин в Україні Міносвіти розробило два сценарії завершення навчального року, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії.