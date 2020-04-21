Внешнее независимое оценивание в 2020 году состоится при любых обстоятельствах, несмотря на то, что карантин внес изменения в образовательный процесс.
Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Егор Стадный.
Он напомнил, если карантин в Украине закончится до начала июня, то основная сессия ВНО-2020 состоится в период между 25 июня и 17 июля.
Если же карантин продлится до начала августа, то основная сессия тестирования будет с 17 августа по 4 сентября.
Читайте: Как карантин в Украине повлияет на ВНО-2020 и поступление — два сценария МОН
Егор Стадный также отметил, что в условиях эпидемии проведение ВНО гораздо безопаснее, чем вступительные экзамены.
Поскольку в случае отмены ВНО абитуриентам пришлось бы ездить в другие города для сдачи вступительных экзаменов и они собирались бы в большом количестве в аудиториях, что недопустимо в условиях карантина.
Кроме того, ВНО не позволяет вернуть коррупцию при поступлении.
Также Егор Стадный дал несколько советов абитуриентам. В частности, поступающим стоит продолжать готовиться к ВНО и выбрать качественную программу и университет.
Напомним, ранее Минобразования запустило отдельный информационный ресурс о ключевых изменениях в образовании в период карантина.