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Факты / Украина / Общество

Когда состоится ВНО-2020 — объяснение МОН

Внешнее независимое оценивание в 2020 году состоится при любых обстоятельствах, несмотря на то, что карантин внес изменения в образовательный процесс.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

Он напомнил, если карантин в Украине закончится до начала июня, то основная сессия ВНО-2020 состоится в период между 25 июня и 17 июля.

Если же карантин продлится до начала августа, то основная сессия тестирования будет с 17 августа по 4 сентября.

Читайте: Как карантин в Украине повлияет на ВНО-2020 и поступление — два сценария МОН

Егор Стадный также отметил, что в условиях эпидемии проведение ВНО гораздо безопаснее, чем вступительные экзамены.

Поскольку в случае отмены ВНО абитуриентам пришлось бы ездить в другие города для сдачи вступительных экзаменов и они собирались бы в большом количестве в аудиториях, что недопустимо в условиях карантина.

Кроме того, ВНО не позволяет вернуть коррупцию при поступлении.

Также Егор Стадный дал несколько советов абитуриентам. В частности, поступающим стоит продолжать готовиться к ВНО и выбрать качественную программу и университет.

Напомним, ранее Минобразования запустило отдельный информационный ресурс о ключевых изменениях в образовании в период карантина.

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