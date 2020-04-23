Инфляция заметно ускорится и вырастет до 6% в 2020 – НБУ

Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции в Украине в 2020 году с 4,8% до 6%.

— Инфляция умеренно ускорится в последующие месяцы и к концу 2020 года составит 6%, то есть останется в пределах целевого диапазона (5% +/- 1 процентный пункт. – Ред.)

По прогнозам НБУ, в первом квартале 2021 года инфляция временно выйдет за пределы целевого диапазона из-за эффекта низкой базы сравнения, но в дальнейшем замедлится до уровня среднесрочной цели в 5%, где и будет оставаться в дальнейшем.

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НБУ также уточнил, что ожидает в этом году ускорения роста базового индекса цен до 6,8% (прежний прогноз – 3,5%) с 3,9% в прошлом году с последующим замедлением до 3,8% в 2021-2022 годах (прогноз сохранен).

Напомним, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует падение экономики Украины на 6,5% в 2020 году.