Национальный банк Украины на 23 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,05 грн/$1, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Также НБУ на 6 копеек ослабил курс гривны по отношению к евро.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

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Курс валют в Украине от НБУ на 23.04:

1 доллар США — 27,05 грн;

1 евро — 29,41 грн;

1 польский злотый — 6,48 грн.

Напомним, 22 апреля курс гривны к доллару был установлен на уровне 27,08 грн/$1.