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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Інфляція помітно прискориться і зросте до 6% у 2020 – НБУ

Національний банк України погіршив прогноз інфляції в Україні у 2020 році з 4,8% до 6%.

– Інфляція помірно прискориться наступного місяця і до кінця 2020 року становитиме 6%, тобто залишиться в межах цільового діапазону (5% +/- 1 процентний пункт. – Ред.)

За прогнозами НБУ, в першому кварталі 2021 року інфляція тимчасово вийде за межі цільового діапазону через ефект низької бази порівняння, але в подальшому сповільниться до рівня середньострокової мети в 5%, де і залишатиметься в подальшому.

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НБУ також уточнив, що очікує в нинішньому році прискорення зростання базового індексу цін до 6,8% (колишній прогноз – 3,5%) із 3,9% в минулому році з подальшим уповільненням до 3,8% в 2021-2022 роках (прогноз збережено).

Нагадаємо, Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує падіння економіки України на 6,5% у 2020 році.

Джерело: НБУ

Фото: Dreamstime

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