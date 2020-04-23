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Факты / Украина

Медреформу в Украине могут изменить — Степанов назвал условие

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что судьба медицинской реформы в Украине будет определяться результатами аудита.

Он рассказал, что пока проходит аудит медицинской системы страны, который призван выявить все проблемы.

— Мы все понимаем, что нам надо реформирование медицины. Я уверен, что у вас, как и у меня, есть такое желание, чтобы она предусматривала совсем другое качество нашей медицины. Другую — имею в виду действительно классное, чтобы мы этим могли гордиться, — отметил Степанов.

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Также он добавил, что медреформа должна обеспечить достойную среднюю заработную плату медицинским работникам.

— И реформа, которая стартовала с 1 апреля, ни одну из этих задач не решает. Поэтому после того, как мы проведем аудит, после того, как мы увидим цифры, мы и будем предлагать решения, как будем выходить, — подчеркнул Максим Степанов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас очень много вопросов к медицинской реформе.

Источник: Украинская правда

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