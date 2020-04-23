Медреформу в Україні можуть змінити – Степанов назвав умову

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов зазначив, що доля медичної реформи в Україні визначатиметься за результатами аудиту.

Він розповів, що поки проходить аудит медичної системи країни, який покликаний виявити всі негаразди.

– Ми всі розуміємо, що нам треба реформування медицини. Я впевнений, що у вас, як і в мене, є таке бажання, щоб вона передбачала зовсім іншу якість нашої медицини. Іншу – маю на увазі дійсно класну, щоб ми цим могли пишатися, – зазначив Степанов.

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Також він додав, що медреформа повинна забезпечити гідну середню заробітну плату медичним працівникам.

– І реформа, яка стартувала з 1 квітня, жодного із цих завдань не вирішує. Тому після того, як ми зробимо аудит, після того, як ми побачимо цифри, ми і будемо пропонувати рішення, як будемо виходити, – підкреслив Максим Степанов.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі дуже багато питань до медичної реформи.