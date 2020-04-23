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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НБУ зміцнив гривню: курс валют на 23 квітня

Національний банк України на 23 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,05 грн/$1, що на 3 копійки вище порівняно з попереднім банківським днем.

Також НБУ на 6 копійок послабив курс гривні по відношенню до євро.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

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Курс валют в Україні від НБУ на 23.04:

  • 1 долар США – 27,05 грн;
  • 1 євро — 29,41 грн;
  • 1 польський злотий – 6,48 грн.

Нагадаємо, 22 квітня курс гривні до долара був встановлений на рівні 27,08 грн/$1.

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