Національний банк України на 23 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,05 грн/$1, що на 3 копійки вище порівняно з попереднім банківським днем.

Також НБУ на 6 копійок послабив курс гривні по відношенню до євро.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

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Курс валют в Україні від НБУ на 23.04:

1 долар США – 27,05 грн;

1 євро — 29,41 грн;

1 польський злотий – 6,48 грн.

Нагадаємо, 22 квітня курс гривні до долара був встановлений на рівні 27,08 грн/$1.