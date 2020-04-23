Кредиты онлайн в последнее время становятся все более популярными. Ведь оформить их очень просто — достаточно зайти на сайт кредитной организации и оформить заявку.

Ответ приходит через 15 минут и если все в порядке, средства зачисляют на карту.

Но мало кто обращает внимание на риск оформления кредита онлайн, который возникает затем в процессе погашения займа.

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— Основной риск кредитов онлайн — это неправильный расчет собственных финансовых возможностей. Независимо от того, что это кредит онлайн или нет — нужно быть уверенным, что его своевременно вернете, — говорит кредитный консультант Тарас Дзех.

Эксперт советует внимательно ознакомиться с кредитной компанией, которая выдает кредиты онлайн.

Что нужно знать о кредитах онлайн и компанию, которая выдает их:

сайт компании должен быть на официальном домене — мошенники могут маскироватся под кредитную организацию;

отзывы о банке или МФО на специализированных форумах — лучше доверять компаниям, которые имеют положительные характеристики;

прочитайте внимательно всю информацию на сайте кредитной организации. Это позволит избежать неприятных сюрпризов в процесе оформления кредита онлайн.

Еще один риск при оформлении кредита онлайн — это скрытые комиссии.

— Банки и МФО идут на различные ухищрения, забывая указать о дополнительной страховке или реальной процентной ставке. Важно тщательно вычитывать все пункты договора, — говорит эксперт.

Как писали Факты ICTV, кредиты онлайн все больше набирают популярность в Украине, поскольку карантин внес существенные изменения в жизненный ритм людей.

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