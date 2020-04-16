Кредиты онлайн все больше набирают популярность в Украине, так как карантин внес существенные изменения в жизненный ритм людей.
Осложняет ситуацию ограничения передвижения по улицам. Выход из положения — обращение в банк или в микрофинансовую организацию, которые выдают кредиты в режиме онлайн.
Не выходя из дома, всего за несколько минут можно оформить договор и получить кредит онлайн на карту.
Как получить кредит онлайн в банке
Банковские учреждения предлагают оформление кредита онлайн в том случае, если вы являетесь клиентом учреждения. Например, услуга быстрый кредит в Альфабанке позволяет получить до 300 тыс. грн на карточку онлайн.
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Для этого нужно перейти по этой ссылке и сделать три шага:
- заполнить заявку, указав — имя, фамилия и отчество, мобильный телефон, ИНН, место трудоустройства и город проживания;
- прислать заявку нажав на соответствующую кнопку;
- дождаться ответа оператора кол-центра и объяснить свою просьбу о кредите.
По схожей схеме выдает кредиты ПУМБ.
Приостановили выдачу онлайн кредитов на время карантина государственные Приватбанк и Ощадбанк.
Как получить кредит онлайн в МФО
В микрофинансовых организаций для оформления кредита нужен только паспорт и идентификационный код. Не нужно предоставлять сведения о работе или привлекать поручителей.
Например, в компании Moneyveo для оформления нужно выбрать сумму и нажать кнопку взять кредит.
Далее нужно ввести:
- имя, фамилию и отчество;
- номер мобильного телефона;
- электронную почту и придумать пароль;
После регистрации — указать номер карты и срок погашения кредита. Через несколько минут менеджер перезванивает для уточнения личных данных. Деньги придут на карту в течение 30 мин.
Кредитные средства в МФО выдают гражданину Украины от 18 лет, несмотря на кредитную историю.
На что обратить внимание при оформлении кредита онлайн
— Проблемы банковского оформления кредита онлайн в Украине — человек должен быть клиентом банка и иметь чистую кредитную историю. Преимущества банков — проценты кредита меньше. Среди преимуществ микрофинансовых организаций — минимум документов и деньги зачислят на карточку в течение часа от начала заполнения документов. Но проценты в МФО будут на 10-15% как в банке, а более 35%, — говорит АТрас Дзех, финансовый консультант.
Как писали Факты ICTV, 80% отказов в выдаче кредита банками происходят из-за негативной кредитной истории. Всех просителей оценивают через процедуру скоринга — проверку кредитной истории.